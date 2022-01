Burkina Faso : le président Kaboré détenu, la lutte contre les jihadistes au coeur des revendications

information fournie par France 24 • 24/01/2022 à 11:47

Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont celles de Sangoulé Lamizana et de Baba Sy, pour réclamer le départ des chefs de l’armée et des moyens adaptés à la lutte contre les jihadistes. Le gouvernement a réagi en reconnaissant ces tirs dans plusieurs casernes, démentant cependant une prise de pouvoir par l’armée​. Ce lundi matin, après de nouveaux affrontements nocturnes, des soldats mutins affirment avoir arrêté le président Roch Christian Kaboré. Les dernières précisions de nos journalistes et correspondants sur place.