Burkina Faso: la délégation ouest-africaine "confiante", manifestation contre la Cédéao

information fournie par France 24 • 04/10/2022 à 22:50

La mission ouest-africaine venue évaluer la situation au Burkina Faso est repartie "confiante" mardi de Ouagadougou, où des manifestants s'étaient rassemblés pour la critiquer. Elle lui a donné "l'occasion d'avoir deux rencontres importantes: une première avec les chefs traditionnels et religieux et celle avec le capitaine Ibrahim Traoré", le nouvel homme fort du pays, a déclaré l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, membre de la délégation et médiateur de la Cédéao pour le Burkina.