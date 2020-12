France 24 • 11/12/2020 à 09:56

Après l'accord au sommet européen, l'adoption définitive du plan de relance et du budget de l'Union européenne va être possible. Mais à quoi sert ce budget européen ? Qui le finance et pourquoi ? Quel est son rôle dans la reprise économique, à côté du plan de relance Next Génération ? Éléments de réponse avec Aude Kersulec.