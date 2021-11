Bousculade meurtrière à Astroworld: les rappeurs Travis Scott et Drake poursuivis

information fournie par France 24 • 11/11/2021 à 11:17

Aux États-Unis, plusieurs actions en justice ont été déposées ces derniers jours contre Travis Scott et les organisateurs d'Astroworld. Le festival qui s'est tenu à Houston au Texas le 5 novembre dernier a viré au drame. Un mouvement de foule a fait en plein concert 8 morts et une centaine de blessés. Déjà mis en cause pour d'autres débordements par le passé, le rappeur américain est accusé d'avoir encouragé le mouvement de foule meurtrier lors de sa performance.