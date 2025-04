BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore AM pour le 1er trimestre 2025

information fournie par BoursoBank • 15/04/2025 à 10:34

Comment s'est déroulé le premier trimestre 2025 pour le contrat d'assurance-vie BoursoVie ? Quels choix ont été faits dans le cadre de la gestion pilotée Sycomore Asset Management ? Sur le plateau de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore AM, est notamment revenu sur le bilan de ce début d'année et sur la bonne performance des small et des mids caps européennes