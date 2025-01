BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank • 23/01/2025 à 11:35

Dans ce tout premier numéro de BoursoFocus Le Mag, Marie de Leyssac, responsable de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie BoursoVie et gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management, et responsable du CEFP, le compte d'épargne financière pilotée, David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi Asset Management, et Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management partagent leur vision du contexte macro-économique et géopolitique de ce début d'année. Ils évoquent également leur stratégie de gestion pour le premier semestre ainsi que les perspectives globales pour 2025.