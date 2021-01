Boursorama • 29/01/2021 à 14:35

De plus en plus d'experts et de médias parlent de bulle financière sur le NASDAQ, Tesla ou d'autres marchés boursiers. A partir de quel moment peut-on parler de bulle ? Quels sont les indices boursiers qui ne sont pas en situation de bulle ? Les explications de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 29 janvier 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com