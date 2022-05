information fournie par Ecorama • 06/05/2022 à 14:05

Le marché de la pizza dépasse les 160 milliards de dollars. Une industrie aux marges colossales, et dont les plus grands acteurs sont cotés en Bourse à l'image de Domino's Pizza, Papa John's et Yum Brands. Les explications de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 6 mai 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com