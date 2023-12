Bourse : comment profiter du grand écart entre petites et grandes valeurs ?

information fournie par Ecorama • 08/12/2023 à 14:00

Malgré une fin d'année plus favorable, on constate des écarts historiques en Bourse entre les plus grandes valeurs et les petites capitalisations. Faut-il racheter ou détenir en Bourse des actions délaissées par le marché, ou qui n'ont pas encore remonté ? Réponse avec Laurent Saillard, journaliste au Revenu. Ecorama du 8 décembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com