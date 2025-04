Bourse : comment investir sur les métaux stratégiques ?

information fournie par Boursorama • 23/04/2025 à 10:49

Toute activité économique nécessite une transformation de matière et les métaux sont au centre de toutes les transformations de nos économies. Dans ce contexte, on assiste dans le monde a une course aux métaux critiques, comme le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Comment investir dans le pétrole de demain ? Les explications de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.