information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 12:17

Rendez-vous avec Bolémvn à l’occasion de la sortie de son dernier album, "Vol 169 atterrissage". Réputé pour sa bonne humeur et son sens de l’humour, Bolémvn s’exprime à cœur ouvert et revient sur son enfance et son amour pour les musiques congolaise et ivoirienne. Dans ce numéro, la vidéo mystère est offerte par le légendaire Werrason.