Boeing accuse 11,8 milliards de dollars de perte annuelle en 2024

information fournie par France 24 • 28/01/2025 à 23:00

L'avionneur américain Boeing a enregistré en 2024 son plus mauvais résultat depuis 2020, après les deux crashs catastrophiques de 2018 et 2019 qui avaient cloué u sol une partie de sa flotte. Cette perte est par ailleurs quasi identique à celle subie lors de la crise du Covid, quand le transport aérien était presque à l'arrêt.