information fournie par France 24 • 03/04/2024 à 10:17

Empêché par l'opposition républicaine de verser $61 milliards supplémentaires d'aide à l'Ukraine, Anthony Blinken presse l'Europe d'accélérer ses livraisons d'armes. C'est la France qu'il choisit pour seule escale européenne avant le sommet des 75 ans de l'OTAN à Bruxelles. Manière de mettre la pression sur l'allié nucléaire, et aussi d'appeler conjointement Israël à cesser-le-feu et de condamner la frappe contre les humanitaires à Gaza. On va plus loin avec Richard Werly et Bruno Daroux.