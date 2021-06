France 24 • 15/06/2021 à 23:24

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden ne devrait pas déboucher sur des accords concrets mais les discussions seront néanmoins utiles, a déclaré mardi un conseiller du Kremlin, alors que les relations entre Washington et Moscou sont au plus bas depuis des années. Les explications de Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis