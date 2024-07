information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 20:17

L'ouragan Béryl est le plus puissant jamais enregistré si tôt dans la saison. La faute au réchauffement climatique qui a entraîné la surchauffe des océans, donc des ouragans plus puissants. Des chercheurs ont demandé en début d'année que soit créé un nouveau niveau sur l'échelle de Saffir-Simpson. Une catégorie 6 pour les ouragans dont les vents dépasseraient les 310km/H. Seuls 5 ouragans répondent à cette classification depuis 1980 et ils sont tous survenus les 15 dernières années.