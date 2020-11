Ecorama : La Grande Interview • 12/11/2020 à 14:00

Développement du télétravail et de la digitalisation, espoir des entreprises autour du vaccin Pfizer, importance du consulting en temps de crise et mode d'emploi pour se réinventer à l'ère du covid-19 : Bernard Gainnier, président de PwC France et Maghreb, était l'invité de l'émission Ecorama du 12 novembre 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com