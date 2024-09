Belgique : deux villas de la mafia en vente

information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 13:13

"J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un consul ou d'un ambassadeur turc. Mais je ne n’aurais jamais imaginé qu'il s'agissait de la mafia !", déclare Ronald Hufton, un habitant de ce quartier cossu de la banlieue d’Anvers. Il n’a découvert l’identité de ces sulfureux anciens voisins que récemment. Derrière de hautes clôtures arborées, gardées par des statues de lions, se cachent deux villas. Une première, dotée d’un escalier monumental, d’un spa, d’une salle de sport ou encore d’une piscine, était réservé à un chef criminel, sa femme et à leur unique enfant. La seconde bâtisse, plus modeste, composée de 8 chambres, accueillait les invités et le personnel de maison.