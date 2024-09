information fournie par France 24 • 10/09/2024 à 12:55

Big Brother a une adresse : c'est dans un périmètre de 50 km autour de Washington que les Etats-Unis concentrent leur appareil de surveillance mondiale, ce qui s'appelle un pouvoir topologique fort, réunissant les 18 agences de renseignement et de très nombreuses sociétés privées. Jonathan Guiffard, expert associé à l’Institut Montaigne et chercheur à l’Institut français de géopolitique, vient de publier un article à ce sujet dans la revue Etudes françaises de renseignement et de cyber.