"Barbaque", la nouvelle comédie déjantée de Fabrice Eboué

information fournie par France 24 • 28/10/2021 à 16:23

Laure Manent reçoit Fabrice Eboué et Marina Foïs pour la sortie de "Barbaque". Ils parlent notamment de la genèse du film, de leur intérêt pour les faits-divers et en particulier de ce qu'ils révèlent sur les tréfonds de l'âme humaine, ainsi que de leur attachement à la comédie. Ils incarnent dans le film un couple de bouchers englué dans une vie trop bien rangée. Ils vont réveiller leur commerce et leur libido en écoulant de la viande humaine. Leurs victimes, triées sur le volet, ont toutes la particularité d’être des militants végan.