information fournie par France 24 • 05/08/2024 à 12:19

La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a démissionné et des discussions sont en cours pour former un gouvernement intérimaire, a annoncé lundi le commandant en chef de l'armée, le général Waker-Uz-Zaman. Elle a d'ailleurs fui la capitale en hélicoptère avant que des milliers de manifestants ne prennent d'assaut son palais. L'armée a annoncé former un gouvernement intérimaire.