information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 18:19

Nouvelle journée d'affrontements meurtriers au Bangladesh. Au moins 55 personnes sont mortes, dimanche 4 août, dans des heurts de plus en plus violents entre opposants à la Première ministre bangladaise, Sheikh Hasina, forces de l'ordre et partisans du parti au pouvoir, selon un nouveau bilan de la police et des hôpitaux.