Avec "Stardust", Léonora Miano signe un récit intime et universel sur les douleurs de l'exil

information fournie par France 24 • 04/10/2022 à 16:50

Conteuse passionnée d'histoire, l'écrivaine Léonora Miano se rêvait musicienne avant d'explorer dans ses livres tant les rapports entre l'Europe et l'Afrique, que les relations entre les sexes. En cette rentrée littéraire, elle est de retour avec, sans doute, son roman le plus intime, qui pourtant touche une nouvelle fois à l'universel. Un livre qu'elle a écrit voilà plus de 20 ans et dont elle a longtemps repoussé la publication.