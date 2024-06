information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 10:59

Au Soudan, le conflit entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, qui a éclaté le 15 avril 2023, a engendré la plus grande crise humanitaire au monde et le déplacement de plus de 9 millions de personnes. Plus de 650 000 personnes ont trouvé refuge au Soudan du sud, pays voisin. Un trajet dangereux et chaotique pour se retrouver dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Notre correspondante Olivia Bizot a accompagné ces réfugiés.