Avec Jakarta sous les eaux, l'Indonésie change de capitale

information fournie par France 24 • 17/08/2024 à 10:54

L’Indonésie va inaugurer sa nouvelle capitale, samedi 17 août 2024, date anniversaire de l’indépendance nationale. Elle s’appelle Nusantara, "archipel" dans la langue locale, et s’étend sur 2 600 km² en pleine forêt de Bornéo, à 2 000 km de Jakarta. La capitale actuelle du pays, est menacée par la montée des eaux. Chaque année, Jakarta s'enfonce un peu plus et est régulièrement inondée. La moitié de la ville se trouve désormais sous le niveau de la mer. Mais certains habitants espèrent encore sauver leur capitale historique.