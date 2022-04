Avec "Et j’aime à la fureur", André Bonzel nous fait voyager au pays des souvenirs

information fournie par France 24 • 20/04/2022 à 16:08

Nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche". Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Avec "Et j'aime à la fureur", récit autobiographique entre réel et fiction d'André Bonzel. En plateau, celui qui a coréalisé "C’est arrivé près de chez vous" revient sur ce projet hybride où il utilise sa collection de films amateurs pour raconter son histoire.

Également en salles : "I comete", un portrait de la Corse d'aujourd'hui, et "Ogre" film fantastique avec Ana Girardot.