Avec "Cigare au miel", Kamir Aïnouz signe un premier film réussi

information fournie par France 24 • 06/10/2021 à 17:27

Dans cette fiction très personnelle, parsemée de souvenirs familiaux, la cinéaste algérienne Kamir Aïnouz raconte l’histoire de Selma, 17 ans, issue d'une famille berbère et laïque de Neuilly-sur-Seine. Cette famille d'expatriés bourgeois a choisi de fuir la décennie noire des années 90, sans réussir à y échapper totalement, vivant à distance l'horreur et les errances politiques et idéologiques qui secouent l’Algérie. C'est dans ce contexte que Selma rencontre Julien et fait l'expérience de ses premiers émois. Amira Casar partage l’affiche avec Zoé Adjani, la nièce d'Isabelle Adjani, véritable révélation dans "Cigare au miel".