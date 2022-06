Aux États-Unis, la Cour Suprême met fin à la garantie du droit à l’avortement

information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 18:41

Le destin de millions de femmes est remis en cause aux États-Unis. La Cour Suprême a réinterprété l’arrêt Roe vs Wade de 1973, dans lequel elle estimait que le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, était garanti par la Constitution. Ce bond en arrière de 50 ans s’est fait sous la pression des évangélistes et conservateurs déjà très influents dans nombre d'États. Depuis plusieurs années, ils poussent à limiter l’avortement, comme au Texas par exemple.