Auf Wiedersehen Angela Merkel !

information fournie par France 24 • 27/09/2021 à 16:04

En poste depuis 16 ans, Angela Merkel tire sa révérence. Un saut dans l’inconnu pour tous ces Allemands qui n’ont connu qu’elle au pouvoir. Un vide aussi pour près d’un demi-million d’Européens, elle qui incarne pour eux le visage politique du continent, bien plus que tous les chefs d’État et de gouvernement à s’être succédés ailleurs sous son règne. Comment va réagir le monde à l’heure de dire "Auf Wiedersehen" (au revoir), à celle que le fameux magazine Forbes désigna à 14 reprises comme "femme la plus puissante de la planète" ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.