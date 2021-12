information fournie par France 24 • 02/12/2021 à 22:39

Au Nigeria, les conclusions de la commission d'enquête sur les violences policières du 20 octobre 2020 sont rejetées par l'Etat de Lagos. Les autorités dénoncent « des incohérences et des contradictions dans le rapport". Un an après les faits les victimes qui avaient rejoint le mouvement End SARS sont toujours traumatisées et disent subir des menaces. Notre correspondant les a rencontrées.