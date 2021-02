Au Louvre-Lens, les chefs-d'œuvre des terrils

France 24 • 26/02/2021 à 14:20

À Lens, là où jadis les hommes descendaient à la mine chercher du charbon, s'est installé en 2012 un musée : Louvre-Lens. Rien de moins que le petit frère du célèbre musée parisien. Depuis son arrivée, le musée a littéralement transformé le quartier. Il a même créé des vocations parmi les habitants. Plusieurs d'entre eux sont devenus des visiteurs assidus et passionnés. Plus encore, le musée s'est adapté à ce territoire en crise depuis la fermeture des mines dans les années 1980. Chaque semaine des ateliers sont organisés en collaboration avec Pôle emploi. Le but : s'inspirer des œuvres pour gagner en assurance face à de futurs employeurs. Aujourd'hui, le musée s'est implanté dans le décor lensois et les habitants sont au rendez-vous.