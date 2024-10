information fournie par France 24 • 13/10/2024 à 15:12

Israël a intensifié dimanche ses frappes au Liban et mène des combats au sol contre le Hezbollah dans des secteurs proches de la frontière, le Premier ministre israélien appelant l'ONU à mettre "immédiatement à l'abri" les Caques bleus qui font tampon entre les deux pays. Pour plus d'informations, Nabia Makhloufi reçoit Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.