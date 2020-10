Au Gabon, l'impact du Covid-19 pèse sur une économie fragile

France 24 • 26/10/2020 à 16:36

Alors que le Gabon vit sous le régime de l'état d'urgence sanitaire depuis le 9 avril 2020, l'impact des mesures de confinement pèse de plus en plus sur son tissu économique. La cité pétrolière de Port-Gentil pourrait bien garder pour longtemps les stigmates de cette crise inédite. Entreprises, commerces, transports, tourisme et tant d'autres secteurs de la capitale économique du pays battent de l'aile. Le Covid-19 a encore aggravé la situation sociale d'une ville maintenue sous respiration artificielle grâce aux investissements publics.