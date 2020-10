Au Cameroun, l'entrepreneuriat féminin en plein essor

France 24 • 09/10/2020 à 16:27

Au Cameroun, l'entrepreneuriat féminin a le vent en poupe, porté par des femmes audacieuses qui défient les clivages d'une société patriarcale. Des énergies renouvelables au placement du personnel en passant par l'industrie métallurgique : elles se sont imposées dans de nombreux secteurs. Jonglant entre travail, famille et vie personnelle, ces guerrières de l'entrepreneuriat ont réussi à surmonter les obstacles dressés sur leur chemin pour faire du Cameroun le troisième pays d'Afrique à compter le plus grand nombre d'entrepreneuses, derrière le Nigéria et l'Afrique du Sud.