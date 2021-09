information fournie par France 24 • 07/09/2021 à 11:50

Le 13 novembre 2015, Paris était frappée par des attentats jihadistes faisant 130 morts et 350 blessés à l'extérieur du Stade de France, sur des terrasses de la capitale et dans la salle de spectacle du Bataclan, située dans le 11e arrondissement. Six ans après, la justice replonge, à partir du 8 septembre et pour près de neuf mois, dans l'horreur de ces attaques, les plus meurtrières perpétrées sur le sol français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.