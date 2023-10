Attaques du Hamas sur Israël : "Cela a créé un vrai traumatisme existentiel en Israël"

information fournie par France 24 • 09/10/2023 à 14:10

Les affrontements se poursuivaient lundi 9 octobre entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas et alors qu'Israël, qui prépare une offensive d'envergure, a appelé 300 000 réservistes, une mobilisation jamais atteinte auparavant, deux jours après l'attaque surprise du groupe palestinien. Johan Bodin, grand reporter à France 24, et Antoine Mariotti, journaliste et ancien correspondant de France 24 en Israël, décryptent la situation.