information fournie par France 24 • 30/08/2023 à 11:00

Deux personnes sont mortes mercredi matin à la suite d'une attaque "massive" de drones et de missiles sur Kiev, la plus importante "depuis le printemps" selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne. Moscou, de son côté, a annoncé qu'une attaque de drones ukrainiens a visé l'aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, non loin de la frontière estonienne.