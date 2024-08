information fournie par France 24 • 27/08/2024 à 11:00

Des hommes armés, qualifiés de "terroristes" par les autorités burkinabè, ont tué samedi 24 août plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, dans le Centre-nord du Burkina Faso. Depuis plusieurs mois, les autorités ne communiquent presque plus sur ces violences, qui continuent d'endeuiller le pays. L'analyse de Mohamed Amara, sociologue et auteur de "Marchands d'angoisse, le Mali tel qu'il est et pourrait être".