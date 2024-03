Atos au bord du gouffre financier ?

information fournie par Ecorama • 27/03/2024 à 14:00

Atos vient d'annoncer plus de 3 milliards de pertes en 2023. Alors que sa situation financière s'aggrave, le groupe informatique français se donne à présent quatre mois pour trouver un plan de sauvetage. Atos est-il plus que jamais au pied du mur ? Les explications de Jean-Marc Sylvestre, journaliste et chroniqueur économique. Ecorama du 27 mars 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com