Assassinat de l'ambassadeur italien en RDC: "La guerre oubliée du Nord-Kivu"

France 24 • 23/02/2021 à 07:40

A la Une de la presse, ce mardi 23 février, la marée noire qui touche les côtes israéliennes et libanaises. La mobilisation, hier, en Algérie, pour le deuxième anniversaire du Hirak, le mouvement de contestation pacifique. L'assassinat, hier également, de l'ambassadeur italien en RDC, tué avec son garde du corps et son chauffeur. La séparation annoncée de Daft Punk. Et des joueuses allemandes de beach-volley mécontentes.