Arrestation de Navalny, la revanche du Kremlin ?

France 24 • 18/01/2021 à 20:12

Alexei Navalny a été arrêté à Moscou après avoir passé 5 mois de convalescence en Allemagne suite à son empoisonnement au novitchok. Malgré les risques, Alexei Navalny est retourné en Russie, où il a été interpellé immédiatement. Un tribunal a ordonné l'incarcération de l'opposant russe jusqu'au 15 février. Les Etats membres de l'Union européenne condamnent son arrestation et demandent sa libération "immédiate" . Cette arrestation est-elle une revanche du Kremlin, et quel impact aura-t-elle sur les relations entre la Russie, les pays d'Europe et la future administration Biden ?