information fournie par France 24 • 14/09/2022 à 15:00

Alors que nouveaux combats ont éclaté mercredi 14 septembre entre forces azerbaïdjanaises et arméniennes, le correspondant de RFI pour France 24 Régis Gente revient sur les racines de ce conflit, et la problématique des frontières et du statut du Haut Karabagh négocié avec l'aide de Vladimir Poutine en 2020.