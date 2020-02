Après un record de dividendes, l'alerte d'Apple !

Ecorama : Econoclaste • 18/02/2020 à 14:10

Toujours plus de dividendes dans le monde. Leur montant a encore battu un record l'an dernier à 1430 milliards de dollars. Un chiffre qui a doublé en 10 ans, selon Janus Henderson Investors, auteur de l'étude. Mais les choses sont peut-être en train de changer avec le coronavirus. Une épidémie dont Apple fait les frais, et qui le contraint à avertir sur ses résultats. On en parle avec Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 18 février présenté par Vincent Touraine, sur Boursorama.com