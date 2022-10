Après le rétropédalage du gouvernement, la livre britannique retrouve des couleurs

information fournie par France 24 • 04/10/2022 à 00:00

Le gouvernement britannique a entendu la colère populaire et préféré renoncer. Ce lundi, la Première ministre Liz Truss et son chancelier de l'échiquier Kwasi Kwarteng ont annoncé qu'ils n'appliqueraient finalement pas l'allègement fiscal pour les plus riches pourtant prévu dans le "mini-budget" du 23 septembre. Cette mesure avait choqué la population, en proie à une inflation record portée par les prix de l'énergie, et affolé les marchés, entraînant la livre sterling à son plus bas niveau en 37 ans.