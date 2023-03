Apprendre en s'amusant avec les jeux de société Wari Wari conçus par Cissé Diambissy

information fournie par France 24 • 13/03/2023 à 15:02

Apprendre l’histoire et la culture du continent africain de manière ludique grâce à Wari Wari, acquérir des connaissances de gestion financière grâce à Wetchi ou encore mieux connaître ses collègues de travail avec Ligeeye. Ce sont les jeux créés par Cissé Diambissy, entrepreneure "en série" et conceptrice de jeux de société. Sa dernière création, Nyo Far, qui signifie aller plus loin en wolof, encourage les joueurs à se muscler les neurones tout en pratiquant du sport. Cissé Diambissy invite aussi les femmes à se lancer et à explorer le secteur des jeux de société qui, selon elle, offre d'énormes opportunités.