Antoine Vedeilhé, journaliste : "La junte birmane bombarde n'importe quand et n'importe qui"

information fournie par France 24 • 06/06/2023 à 11:55

Le journaliste et réalisateur Antoine Védeilhé présente le film "Birmanie, la résistance Chin". Une chape de plomb s'est abattue sur ce pays depuis le coup d'État de février 2021 qui a mis fin à 10 ans de transition démocratique. La junte a réprimé dans le sang la contestation pacifique et le pays a clairement basculé dans la guerre civile. La junte fait face à plusieurs rébellion armées. Antoine Védeilhé et Thomas Blanc ont pu tourner celle des Chin qui vivent dans le nord du pays.