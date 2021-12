Anto Cocagne, cheffe cuisinière : "Il est importat de garder l’essence de nos cuisines africaines"

information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 11:29

La Franco-Gabonaise Anto Cocagne est cheffe privée, connue sous le nom de Chef Anto. Elle a reçu plusieurs prix, présente une émission culinaire, donne des cours de cuisine, et a créé le Festival "We eat Africa". Passionnée par la cuisine d'Afrique subsaharienne, elle fait tout pour la faire connaitre et la sublimer. Une cuisine qui trouve de plus en plus sa place dans le paysage culinaire français.