Anouar Kbibech : le projet de TotalEnergies en Ouganda est "mortifère et dévastateur"

information fournie par France 24 • 05/12/2022 à 16:15

Le mégaprojet d'extraction pétrolière et de pipeline géant de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie est contesté : populations locales expropriées, puits creusés dans des réserves naturelles, dégats irréversibles... ONG et représentants de différentes communautés religieuses demandent l'abandon immédiat du chantier. À l'instar d'Anouar Kbibech, président du Rassemblement des musulmans de France et référent du culte musulman sur les questions d’écologie, qui explique ce qui pousse les croyants à s'engager dans ce combat écologique.