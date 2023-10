Anne-Catherine Péchinot (DG d'Easy Cash) : "La France est un marché dynamique pour la seconde main !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 26/10/2023 à 14:00

La seconde main à la côte. Fort d'un chiffre d'affaires à 245 millions d'euros, en progression de 20% sur un an, Easy Cash est un réseau de magasins et une plateforme en ligne d'achat et revente de produits d'occasion. Anne-Catherine Péchinot, directrice générale d'Easy Cash, était l'invitée de l'émission Ecorama du 26 octobre 2023 présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com