information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 18:01

Les 27 chefs d’États de l’Union européenne se sont réunis, jeudi et vendredi, lors d’un sommet à Versailles pour tirer les enseignements de la guerre et Ukraine et tenter d’aider les réfugiés en provenance du pays. Andrej Plenković, Premier ministre croate issu du parti conservateur au pouvoir, est venu parler des sanctions mises en place et de la décision de refuser l'adhésion rapide de l'Ukraine.