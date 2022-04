information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 20:36

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publique, est l'invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière. 12 jours du second tour de la présidentielle, elle revient sur le bilan d'Emmanuel Macron et la nécessité de faire bloc face au RN.